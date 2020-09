Denuncian que no activaron el protocolo en recolección de Huincul

La esposa de un recolector de basura de Plaza Huincul denunció que su marido tuvo síntomas y desde el municipio no le dieron permiso para hacerse los estudios. Aseguró que hay tres personas más aisladas.

Claudia Espinosa habló esta mañana con FM Fuego y comentó que su esposo tuvo varios síntomas de Covid 19 y luego ella fue confirmada como paciente positiva.

La mujer denunció que a pesar de estar mal de salud, el jefe de su esposo no le dio permiso para tomarse la mañana y hacerse el hisopado, “se presentó a trabajar teniendo los síntomas porque en el tráiler hisopan de mañana y tenés que sacar un turno, el jefe le dijo que no le podía dar los días”.

Espinosa agregó que su marido no quiso exponer a nadie en la guardia, “no pudo ir al médico, llegaba a la tarde a desinfectarse y acostarse, no quiso ir al médico a la tarde porque no quería poner en riesgo a nadie”.

Esto arrancó el 24 de Agosto y ella también fue hisopada el 3 de septiembre y el 10 le dijeron que era positiva en Covid 19. Todos sus contactos están aislados y su marido también recayó

Agregó que desde el municipio no actuaron en consecuencia y recién ahora tres compañeros de su pareja fueron resguardados, “gracias a nosotros se logró que se hisopen ayer, los contactos trabajaron hasta este sábado y otro chico de otro camión también estuvo resfriado”.