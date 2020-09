Denunciaron desidia en la muerte de una mujer

Una mujer ingresó con un fuerte dolor abdominal y falleció luego de una cirugía que se complicó por una infección. Los familiares denunciaron que desde el hospital la atención no fue inmediata.

Una mujer falleció luego de tener una infección que se extendió en varios de sus órganos y sus familiares denunciaron que desde el Hospital la atención no fue inmediata.

Antes de internarla el lunes 7 de Septiembre señalaron que se acercaron varias veces a la guardia, pero a pesar de los dolores no la internaron y solo le daban atención paliativa.

Luego de varios de días de dolores la mujer ingresó con dolor de ovarios y fue intervenida quirúrgicamente, pero el cuadro se agravó, “entró por un dolor de ovarios y no salió nadie a responder. Desde el lunes que la operaron hasta ayer estuvo con los órganos afuera, le encontraron un quiste o un fibroma”.

Mario, el sobrino de la mujer apuntó que no les dieron respuestas “el ginecólogo es el único que dio la cara, porque el resto no. Hasta retos recibimos”.

Aseguraron que la mujer no ingresó con síntomas de Covid 19, le realizaron el hisopado el martes 8, pero no recibieron los resultados, “no tenemos comunicado del resultado del hisopado, no entró con síntomas de Covid, entró con un dolor de estómago, estuvo sufriendo desde el viernes y recién el lunes 7 la internaron”.

El hombre agregó que la salud de su familiar se complicó una vez que comenzaron la operación, “tuvieron que intervenirla de urgencia, le dijeron que estaba complicado, que tenía pus en todos sus órganos y desde ese momento la dejaron con todos sus intestinos abierta, no la dejaron cerrada y nos avisaron que falleció. No tuvimos respuestas de nada”.