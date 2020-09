Denuncias contagios en trabajadores de Maestranza

Desde la CTA indicaron que por la falta de elementos ya se registraron contagios de Covid 19 entre los trabajadores. No han tenido novedades en sus reclamos.

Esta mañana se reunieron los representantes de la CTA y ATE con trabajadores de Maestranza, Daniel Herrera y Néstor Cides.

Herrera indicó que no hay mayores novedades ante los reclamos de despidos de trabajadores eventuales, falta de elementos de bioseguridad, insumos, y contrataciones irregulares “hicimos una asamblea más que nada unificada, por ahora no hay ningún tipo de solución, pero si no viene la vamos a tener que buscar”.

El referente de la CTA dijo que por la falta de elementos de bioseguridd ya hay trabajadores contagiados, “se hizo público el tema del audio, la verdad que lamentable porque esto habla del abandono de los trabajadores que están en primera línea. Muchos de esos compañeros están con Covid, esto demuestra que los reclamos no fueron en vano”.

Néstor Cides manifestó que lo ideal es que los trabajadores pasen al ámbito estatal para evitar este tipo de problemas, “queremos que pasen al ámbito estatal, no es correcto que los trabajadores sean manoseados por las empresas”.

Mañana se hará una actividad en la CerSinPat para apoyar a los trabajadores de la Cerámica Neuquén y allí también estarán varios sectores junto a Ruta 22, y desde la CTA se hará una conferencia de prensa por la situación de Maestranza.