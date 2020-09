Empresa cortó el diálogo con trabajadores de Maestranza

La empresa Comas denunciada por irregularidades en contrataciones para trabajadores de maestranza del Hospital indicó en un aduio que no iba a seguir con las reuniones por sentirse agraviados.

Esta mañana el dirigente local de ATE, Néstor Cides, habló con FM Fuego y señaló que no tienen respuestas de la Empresa Comas, encargada del servicio de Maestranza en el Hospital. Denuncia despidos, irregularidades en las contrataciones de personal eventual ya que no figuran en la ART, no tiene obra social y reciben el pago diferido a otras cuentas. Además afirman que faltan insumos para trabajar en el contexto de la pandemia.

Recibieron un audio de la empresa en el cual les indicaban que no iban a realizarse más reuniones porque se sintieron agraviados con posteos realizados.

Cides adelantó que no habrán medidas de fuerza pero que reforzarán las gestiones por otro lado, “por el momento no vuelven las medidas, estamos haciendo gestiones, entendemos que el dialogo con la empresa no se va a dar. Vamos a gestionar ante el Ministerio de Salud que es el responsable directo y vamos a insistir para que den una respuesta. Cruzamos notas y estamos en el deliberante de Plaza para que también se expidan sobre el tema”.

El gremialista afirmó que lo de la empresa es poco serio, “no entiendo lo que dice con las publicaciones, si hay denuncias de falencias con gente en negro, sin art, cobrando en negro y con falta de elementos”.