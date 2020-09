Nueva toma de tierras en Plaza Huincul

En este caso es al sur de la ciudad en el límite con Cutral Co y algunas tierras son de vecinos que ya las pagaron. Ya se registran dos tomas de tierras en el B° Central.

Esta mañana se inició una nueva toma en Plaza Huincul en el límite de Cutral Co cerca del barrio Pueblo Nuevo con más de 50 familias.

Los vecinos reclamaron que desde el 2014 están presentando notas y haciendo gestiones pero no reciben respuestas, “desde el 2014 voy a la Municipalidad y no me han dado, tengo familia y hoy en día que estamos desesperados. Estamos alquilando y no alcanza la plata entonces la gente toma esa medida”.

Por otro lado llamó a la radio un vecino que recibió un terreno hace 4 años por un convenio entre el Municipio y la Unión de Docentes Neuquinos. Estos terrenos son parte de los que están tomando ahora y por eso la inquietud.

Andrés dijo que el convenio lo firmaron hace varios años y algunos lo pagaron enseguida y otros los terminaron de pagar el año pasado, pero el Municipio no delimito las tierras ni las entregó y ahora están siendo tomadas, “no tenemos la mesura, se pagó un agrimensor y no ha venido, la gente lo pagó al contado al terreno y no tenemos nada. Llamaron al abogado del gremio y se dijo que dejáramos que tomen para no tener conflicto para después arreglar el Municipio y eso me parece fuera de lugar”.

Este año ya se empezaron a tomar terrenos en el B° Central en dos sectores.