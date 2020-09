Docente local destacada por el Instituto Nacional de Formación

Alejandra Hernández, docente del CPEM 6 fue destacada por su forma de enseñar en la virtualidad de la pandemia.

Alejandra Hernández es profesora de inglés del CPEM 6 y trabaja con los cursos desde 1ero a 5to y fue destacada por el Instituto Nacional de Formación Docente por su manera de educar y mantenerse en contacto con sus alumnos a pesar de no tener clases presenciales.

La docente indicó que las clases virtuales la encontraron a contra mano, pero logró adaptarse con éxito, “yo nunca hizo una charla por Zoom o usé herramientas de Internet y nos fuimos fogueando junto con los chicos y los papás. Estaba muy acostumbrada a la presencia de las aulas y extrañaba el contacto con los chicos, el saber qué les pasaba, empujarlos en la clase a que hagan las tareas y puedan aprender”.

Hernández contó que no solo les encargaba las tareas, sino que a través de la red social de audios Souncloud, “pero no eran audios de la materia, sino que era algo para que sepan que los estaban acompañando, que todos teníamos los mismos problemas, pero que estábamos presentes que y que la idea era seguir enseñando”.

Uno de los audios se compartió entre personas y llegó al Instituto Nacional. El audio en cuestión era largo y trataba sobre palabras y su significado “se comunicaron conmigo y preguntaron porque lo hacía y por eso rescataron la experiencia”.

“Para mi funcionó mucho, un audio que se llama Palabras porque contaba sobre la traducción como sobre-mesa que es algo muy argentino y no tiene traducción. Pasear es algo que la traducís al inglés y no tiene el mismo significado. Una palabra al final es Shalom que en hebreo significa bienestar y lo bueno que se desea a las personas y me empecé a despedir de ellos así y ellos conmigo. Ese audio les gustó a los alumnos y lo compartieron además de videos y canciones que les mandaba” relató al docente.