Veteranos ypefianos reclaman por el Museo prometido

El Ejecutivo de Huincul comprometió una de las edificaciones del ex ferrocarril para la instalación del Museo del Petróleo. A cinco meses del compromiso asumido, el grupo de trabajadores de YPF reclama que aún no han recibido las llaves del edificio.

En dialogo con esta radio, Coco Briceño manifestó que está cansado de golpear puertas y hacer llamados telefónicos y no ser atendido. “Nosotros ya necesitamos abrir, entrar, planificar, ver y resolver que vamos a hacer para llenar esa casa con las cosas que tenemos y proyectar nuestro trabajo para ver como seguimos. Pero hablar con el intendente Suarez es imposible” dijo molesto por la falta de atención.

El edificio en cuestión es el que está ubicado en la esquina de avenida, en diagonal al Museo Carmen Funes.

Briceño repasó la cantidad de intentos de comunicación que realizó y por los que no logró contestación alguna. “Con nosotros no jodan. A nosotros no nos nieguen la palabra, no nos nieguen el oído, no nos nieguen atendernos el teléfono, no nos nieguen diez o quince minutos para dialogar con nosotros” dijo con tono de indignación.

El proyecto de Museo del Petróleo tiene ya muchos años de espera. Los veteranos ypefianos han apelado a distintas gestiones de gobiernos provinciales y municipales para poder concretarlo y hasta el momento no han logrado su cometido.

Antes de finalizar la charla, Briceño cuestionó “¿por qué nos hacen esto?. ¿Por qué no nos escuchan?.¿ Cuál es el motivo para que no te atiendan el teléfono?. Nos sentimos ninguneados”