El infectólogo neuquino Jorge Calderón habló con FM Fuego sobre la situación epidemiológica de la provincia. Dijo que no hay tratamientos certificados y apuntó que se manejó mal la cuarentena.

El destacado infectólogo del Policlínico Neuquén, Jorge Calderón, fue entrevistado por FM Fuego por la situación epidemiológica de la provincia.

Sobre la situación de Neuquén dijo que está como el resto del país, con arriba del 60 % de las camas ocupadas y con muchos contagios. El profesional manifestó que se deben cambiar las estrategias ya que las anteriores no funcionaron “tomamos una decisión desde hace 6 meses, y seguimos obteniendo el mismo resultado. Se dijo que si siempre hacemos lo mismo es difícil que cambien los resultados”.

Calderón indicó que el aislamiento no fue bien encarado, “no manejamos bien la cuarentena, no cerramos la frontera porque siguieron pasando personas, los pacientes con síntomas siguieron saliendo y las autoridades lo manejaron con buena onda, confiaron en la gente. Yo creo que no es control, sino asistencia. Si te dejo en cuarentena te tengo que dar todo para que no salgas”.

Sobre el operativo Detectar aseveró que es acertado “es buscar los focos, para el lado que sea donde hay aumento de casos hay que ir ahí y hablar con la gente y charlar e informarlos”.

El infectólogo fue consultado por los tratamientos que se están llevando a cabo en el país y señaló que son buenos, pero ninguno es el salvador total, “Lo que uno tiene que saber es todo es paliativo, no tenemos nada que nos pueda asegurar que es efectivo. Hoy por hoy no tenemos ningún tratamiento certificado, el suero equino tiene todo para ser el indicado, pero tiene que probarse en la cancha”.