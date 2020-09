Quedó en silla de ruedas y requiere una vivienda

El hombre reclamó al Municipio de Cutral Co ayuda para tener su propia vivienda ya que en el lugar que alquila no puede movilizarse en silla de ruedas.

Esta mañana el móvil de FM Fuego se acercó a la casa de Juan en la calle Mitre de Cutral Co para conocer su situación.

Hace 8 años el hombre sufrió un accidente que le causó varios problemas físicos entre ellos quedar en silla de ruedas, “tuve un golpe en la columna, tengo afectada la médula y tengo aparatos en el cuerpo”.

Juan señaló que necesita tener su vivienda propia ya que por la discapacidad que tiene no puede trabajar y con la pensión que cobra no le alcanza al tener una hija menor de edad “el problema es que no nos alcanza para estar pagando , el dueño del alquiler nos hace precio pero iguale es difícil”.

El hombre detalló que tiene un terreno y que necesita que el Municipio lo ayude a levantar su casa.Ya tuvieron contactos con el Municipio y Desarrollo Social pero no se llegó a una solución.