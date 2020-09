Profe se jubiló y dejó sentido mensaje a colegas y estudiantes

El profesor de Cívica se jubiló y dejó un sentido mensaje a alumnos y colegas. Esto fue compartido por varios ex alumnos.

El profesor de Cívica José Dassano se jubiló esta semana y envió un mensaje a los colegas, a la dirección del CPEM 51 y a sus alumnos.

El hombre recordó que fue bien recibido en la localidad y lo hicieron sentir uno más a pesar de llegar desde Santa Fe. Trabajó en el CPEM 20; CPEM 6 y CPEM 51.

El Profe manifestó en la carta que aprendió mucho de los alumnos y les recordó, “no me importa si el día de mañana no recuerdan los contenidos, lo que si importa que es que sean buenos vecinos, buenos ciudadanos, personas de bien, de esa forma me harán muy feliz, porque estarán aprobando la materia más importante que es la vida”.

El profesor es muy querido ya que recibió muchos mensajes en el perfil de Facebook del secundario y también muchos ex alumnos compartieron la publicación.