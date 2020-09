Carnaghi cerca de ocupar una banca

Guillermo Carnaghi habló con FM Fuego acerca de la disputa de la banca de Diputados que dejó vacante Martínez. Señaló que ya puede jurar y no se esperan más dilaciones.

Darío Martínez asumió la Secretaría de Energía de la Nación y por eso dejó la banca de Diputados que debe asumir Guillermo Carnaghi, pero la compañera de lista Asunción Miras Trabalón realizó una presentación ante la justicia para acceder a la banca.

Finalmente la justicia se expidió y le dio la derecha a Carnaghi que aseguró a FM Fuego que el fallo es contundente, “se argumentó que la ley es clara en los reemplazos, no es similar la situación que ocurrió con respecto a Lucila Crexel y todos los que integramos la lista sabíamos las leyes y como debían ser los corrimientos”.

El vecino de San Martín no realizó la jura el día de ayer ya que la sesión en Diputados la sesión fue caliente, “por una postura del bloque de Juntos por el Cambio esto no fue posible, se discutió lo presencial y virtual para sesionar y no se pudo hacer la jura”.