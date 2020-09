Continúan tomando terrenos en Central

Vecinos tomaron terrenos de YPF detrás de los Albergues de la UTN. Señalan que no tienen respuestas a reclamos por tierra.

Se registró una nueva toma de terrenos en el barrio Central de Plaza Huincul detrás de los albergues de la Universidad Tecnológica Nacional.

Son cerca de 6 familias que llegaron el día de ayer y delimitaron las tierras que pertenecerían a YPF. Además señalaron que desde la empresa estatal se acercó personal el día de anoche y realizó consultas.

Una mujer afirmó que vienen buscando tener un terreno pero no obtuvieron respuestas positivas “el intendente Gustavo Suárez me dijo que esto era de YPF y no me lo podía dar, me prometió un terreno en Altos del Sur pero nunca se concretó”. La misma mujer agregó que no quieren que se los regalen “queremos pagar la cuota que corresponda”.

Esta toma se suma a la que está cerca del arco de ingreso por Ruta 17 que. Afirmaron que las dos tomas no tienen relación.

Suárez manifestó en FM Fuego hace unas semanas que se están entregando terrenos nuevos y recuperados. Además sostuvo que no facilitarán los servicios básicos a las tomas.