Definen la aplicación del Plan Detectar en la comarca

La ministra de Salud Andrea Peve mantuvo un encuentro con los intendentes Gustavo Suarez y José Rioseco.

El coordinar acciones para la urgente aplicación del Plan Detectar fue el objetivo del encuentro, del que también participaron el jefe de Zona Sanitaria, doctor Paulo Rinaudo y el director del hospital doctor Eduardo Serer.

En una primera instancia de la reunión, las partes analizaron la situación sanitaria que atraviesa a ambas localidades. En ese marco, la ministra aseguró que había una diferencia con los datos que se reflejaban con la realidad local en cuanto a personas recuperadas, pero que ha sido ya subsanada. “Brindar información confiable y fidedigna a la gente es parte de no generar temor, y desde ayer hemos coordinado mejor para que estos errores ya no sucedan y no confundir a la gente y que pueda confiar en el sistema” manifestó Peve.

En las próximas horas se conocerán mayores detalles sobre la efectiva aplicación del plan en Cutral Co y Plaza Huincul.