APPRYN Sur buscará que se activen los entrenamientos

La asociación del Rally Neuquino intercederá ante los intendentes para que vuelvan los entrenamientos.

El día de hoy desde APPRYN Sur informaron que presentarán notas a los municipios neuquinos para que se reactiven los entrenamientos.

Cabe recordar que el gobierno provincial habilitó los entrenamientos automovilísticos con un máximo de 3 personas por equipo y sin público.

Detallaron que recibieron un protocolo desde la Federación Neuquina de Automovilismo y con éste buscarán que se habiliten las prácticas en los diferentes ejidos.

Entre los detalles del Protocolo se especifica que solo pueden ensayar 5 equipos por predio y por turno con una distancia de 10 metros entre cada uno. Los pilotos deben estar asegurados; No pude haber público, no son competencias por lo que no se puede cronometrar las pasadas, el máximo del prime debe ser de 5 Km y con todas las medidas de seguridad entre otras medidas.