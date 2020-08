Coronavirus: Fallecieron cuatro personas, una de ellas de Cutral Co

El jueves dejó un lamentable saldo en cuanto a los fallecimientos provocados por coronavirus en la provincia de Neuquén. Es que los índices informados dan cuenta que fueron 4 las personas que no lograron sobreponerse al virus.

Sobre éstas se detalló que se trata de una mujer de 71 años, de la localidad de Cutral Co, con comorbilidades (hipertensión arterial), que se encontraba internada en un efector de la ciudad de Zapala y tres varones: un varón de 65 años de Cutral Co, con comorbilidades (obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ex tabaquista), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un varón de 71 años de Neuquén capital, con comorbilidades (diabetes y enfermedad cardiovascular), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; y un varón de 65 años de Plottier, con comorbilidades (hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y enfermedad pulmonar obstructiva crónica), que se encontraba internado en un efector de Neuquén capital.

El resto del informe destaca que se sumaron 99 nuevos positivos, entre ellos 44 de la ciudad de Neuquén, 18 de Centenario, 17 de Cutral Co-Plaza Huincul, 12 de Plottier, 6 de Zapala y 2 de San Patricio del Chañar.

Los índices muestran que desde el inicio del seguimiento epidemiológico hay 2738 personas contagiadas, 1165 se mantienen activas y 1525 ya se han recuperado.