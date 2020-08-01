Comunicados de Prensa

Inscriben a jóvenes para Juegos Culturales

Fuego24.com

Posted on agosto 27, 2020, 11:52 am
FavoriteLoadingAdd to favorites 8 secs

LA SUBSECRETARIA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE CUTRAL CO INFORMA QUE SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS NEUQUINOS CULTURALES 2020 – MODALIDAD VIRTUAL.

EL LEMA SERÁ: “ABRAZA TU CULTURA” Y ES PARA JÓVENES DE ENTRE 12 Y 18 AÑOS, PARA SU PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS CULTURALES Y ARTÍSTICAS TALES COMO PINTURA, FOTOGRAFÍA, DIBUJO, VIDEOMINUTO, POESÍA, CANTO SOLISTA Y CUENTO.

CONDICIONES:
• PARTICIPANTES DE ENTRE 12 Y 18 AÑOS
• 1 PARTICIPACION POR CATEGORIA
• DOMICILIO DNI, EN CIUDAD DE CUTRAL-CÓ
• LA DISCIPLINA EN LA QUE SE PRESENTE EL ASPIRANTE, NO PUEDE CONSTITUIR UNA FUENTE DE INGRESO O SUSTENTO ECONOMICO.

INSCRIPCIONES LOCALES: DESDE EL LUNES 31 DE AGOSTO AL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
PARA MAYOR INFORMACIÓN, COMUNICARSE LOS DÍAS LUNES A VIERNES DE 09.00 A 13.00 HS
CELULAR/WHATSAPP: 2995530993
E- MAIL: [email protected]

PREVIOUS ARTICLE

CONTINÚA PLAN DE BACHEO EN PLAZA HUINCUL

Related Post

Rioseco: “Sin la aprobación de Macri, este fallo nunca hubiera sido posible”

Rioseco: “Sin la aprobación de Macri, este fallo nunca hubiera sido posible”
/ May 7
Mantener vivo el recuerdo de Teresa Rodríguez

Mantener vivo el recuerdo de Teresa Rodríguez
/ Abr 7
¿Querés capacitarte en yacimientos?

¿Querés capacitarte en yacimientos?
/ Abr 11
Campaña de salud animal en el Peñi

Campaña de salud animal en el Peñi
/ Ago 5