Inscriben a jóvenes para Juegos Culturales

LA SUBSECRETARIA DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE CUTRAL CO INFORMA QUE SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS NEUQUINOS CULTURALES 2020 – MODALIDAD VIRTUAL.
EL LEMA SERÁ: “ABRAZA TU CULTURA” Y ES PARA JÓVENES DE ENTRE 12 Y 18 AÑOS, PARA SU PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS CULTURALES Y ARTÍSTICAS TALES COMO PINTURA, FOTOGRAFÍA, DIBUJO, VIDEOMINUTO, POESÍA, CANTO SOLISTA Y CUENTO.
CONDICIONES:
• PARTICIPANTES DE ENTRE 12 Y 18 AÑOS
• 1 PARTICIPACION POR CATEGORIA
• DOMICILIO DNI, EN CIUDAD DE CUTRAL-CÓ
• LA DISCIPLINA EN LA QUE SE PRESENTE EL ASPIRANTE, NO PUEDE CONSTITUIR UNA FUENTE DE INGRESO O SUSTENTO ECONOMICO.
INSCRIPCIONES LOCALES: DESDE EL LUNES 31 DE AGOSTO AL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
PARA MAYOR INFORMACIÓN, COMUNICARSE LOS DÍAS LUNES A VIERNES DE 09.00 A 13.00 HS
CELULAR/WHATSAPP: 2995530993
E- MAIL: [email protected]