Provisión de agua corre peligro por falta de insumos y repuestos

Trabajadores del EPAS lanzaron un comunicado advirtiendo que la provisión de agua puede verse afectada por falta de insumos, repuestos y complicaciones para los operarios.

El día de hoy trabajadores del EPAS que se desempeñan en Cutral Co y Plaza Huincul lanzaron un comunicado advirtiendo sobre la precarización que padecen y que está puede afectar el normal servicio de agua.

El comunicado detalló que para trabajar de manera normal se necesita una Electrobomba sumergible, mangueras, aparejo de mil kilos con carro de traslación; estructuras para colocar aparejos en tanques de decantación; recambio del techo del galpón de la estación elevadora (ya que en días de lluvia y nieve se humedecen los baños, pasillos y laboratorios); colocación de un Zepelín de Gas en la estación elevadora 1 ya que todos los inviernos sufren el frío; reparación urgente de la planta vieja; reparación de los filtros; reparación e insumos para el sistema de pulsatos de amblas plantas; bombas dosificadoras de hipoclorito y la instalación adecuada; actualización de insumos del laboratorio;turbidimetro con rango mayor a mil NTU; Herramientas y stock continuo; actualización del parque automotor de los sectores de mantenimiento y operativo y reparación del sistema anti ariete”.

Víctor Muñoz, trabajador del área manifestó “Estamos trabajando a un 70 % de la capacidad máxima, tenemos un decantador en reparación, no están todas las bombas para hacer la limpieza que se hace 2 o 3 veces al años”.

Agregó que “Si no tenemos los insumos no podemos potabilizar, no va a faltar pero estamos complicados en el año”. Además por la pandemia el consumo aumentó “tenemos dos plantas en marcha y hay mucho consumo y derroche de agua”.

El trabajador señaló que hacen malabares para reparar bombas y otros elementos, “para para el sector de mantenimiento no hay repuestos, sacamos de una bomba para meter a otra. Neuquén no está mandando nada y se mantiene con rezagos”.

Muñoz dijo que no hay soluciones desde la presidencia del EPAS “el presidente debe resolver lo que ocurre, todo depende de Neuquén y la jefatura acá tiene las manos atadas”.

Aseguró que no habrá medias de fuerza, pero quieren advertir a la ciudadanía que cuesta mucho realizar el servicio de agua “no vamos a hacer medidas por ahora, queremos advertir la problemática que estamos pasando. No es tan fácil abrir la canilla y que salga el agua”.