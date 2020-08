Los contagios en Las Ovejas iniciaron por un contacto “cara a cara”

Así lo confirmó uno de los primeros habitantes de esa localidad que se contagió por una relación comercial con un proveedor oriundo de Mendoza.

En dialogo con esta radio, Nicomedes Navarrete explicó que él y su hermano, identificados como caso 1 y 2 de la cadena de contagios desatada en los últimos días, se dio tras mantener un contacto personal en el interior de un vehículo con un proveedor de mercadería que había llegado desde Mendoza. “Fueron unos pocos minutos, pero se ve que el poder de contagio que tiene el virus es muy muy fuerte” manifestó.

Consecuencia de los contagios desatados, varias localidades del norte neuquino se mantienen aisladas y se ha indicado la permanencia en los domicilios a todos los vecinos a excepción de los esenciales.

“Nosotros desafortunadamente contagiamos a más de veinte personas acá y obviamente que la persona que nos contagió a nosotros también es un trabajador” Lo más grave es que por varios días uno desconoce que está infectado” se lamentó Navarrete

Al ser consultado sobre las sensaciones que tuvo producto del virus, el ex intendente comentó “la verdad es que cada uno debe tener síntomas distintos. Yo empecé con una sensación como de gripe pero no decía nada porque no sabía si es que me había levantado con desgano o qué. Después tuve temperatura alta, escalofríos, dolor de huesos y al tocar el agua sentía que estaba helada aunque no era así. Fueron unos tres días similares y a partir de ahí comenzó una mejoría. Yo perdí el gusto y el olfato con posterioridad, es decir una semana después de los síntomas”.

Navarrete hizo hincapié en la importancia de mantener la distancia social en todo momento y en todos los casos, salvo con el grupo familiar conviviente. Además todas las medidas de precaución que puedan tomarse serán de utilidad para evitar la propagación de la pandemia.