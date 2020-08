El Box de Picún volvió con protocolo

La Escuela Puños para la vida retornó a la actividad con un estricto protocolo. Espera que su máximo representante, Facundo Huanque, pueda pelear antes de fin de año.

La semana pasada la escuela de Box Puños para la Vida de Picún Leufú volvió a la actividad con un marcado protocolo.

Jorge Alfaro, el instructor indicó que estuvieron trabajando en la pandemia y luego lo hicieron de manera individual cuando la situación se agravo. Ahora entrenan 6 personas por turno con 9 turnos por día.

Alfaron indicó que consiguieron abrir el gimnasio como una actividad social ya que no les permitían trabajar por no tener licencia comercial, “trabajamos como una contención social porque no se cobra una cuota fija”.

Uno de los valores de la escuela es Facundo Huanque que el año pasado pasó a ser profesional. El entrenador dijo que esperan antes de fin de año hacer una pelea en el plano rentado y agregó que abrieron tratativas con una promotora de México para combatir en el futuro.