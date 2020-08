Afirman que presos están limitados en sus derechos por la Pandemia

El Defensor Lisandro Borgonovo señaló que varios de los derechos de los presos quedaron vulnerados desde el 20 de marzo.

Al inicio de esta semana se conoció que internos de la Unidad 22 de Detención comenzaron una huelga de hambre por varios derechos que denunciaron, fueron vulnerados.

El defensor Lisandro Borgonovo habló con FM Fuego y señaló que los internos vieron varios de sus beneficios acotados por la pandemia de Covid 19.

Por la pandemia los presidiarios perdieron contacto con las familias “la contención familiar en este momento es fundamental” señaló y agregó “hay gente que hace 5 meses que no ve a un familiar porque estas personas cumplen condenas que no son de Cutral Co y Plaza Huicul, hasta cuesta que lleguen insumos”.

También quedaron cuartadas las salidas laborales y transitorias, “hay gente que tiene salidas laborales, derechos penitenciarios a los que acceden si cumplen requisitos. Todo esto fue cortado desde el 20 de marzo. Esto afecta porque se cortaron derechos sin ser imputables, solo por la cuestión de Pandemia”.

El letrado recordó que la finalidad de la pena es la reinserción social “para que no se vuelva a cometer ilícitos. El estado con las herramientas debe proveer que ésta se cumpla”.

También señaló que hay temor por parte de los presos con los guardias que viajan de una ciudad a otra “el personal viaja desde otras ciudades y para evitar cualquier tipo de circulación y como es personal necesario es importante tener el resguardo”.