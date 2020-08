Vecino reclama atención ante falta de urólogos

Señala que hace 3 meses su atención quedó interrumpida y no puede tener una vida normal ni trabajar.

Oscar es un vecino de Cutral Co que señaló que comenzó a ser tratado hace 3 meses por un problema testicular, pero su atención no quedó completa y eso le imposibilita tener una vida normal.

Señaló que en el Hospital no hay urólogos y no tiene dinero para acudir a un profesional de este tipo y no recibe mayores atención e la salud pública, “me dan medicamentos para estar dopado, ya hace tres meses que no puedo trabajar, se me da hinchazón , se me infla una vena y eso no se va de mi cuerpo”.

El hombre también tiene angustia porque no puede recibir una atención adecuada y no le identifican el problema, “cuando me vieron dos cirujanos me dijeron que era líquido, después me dijeron que era un quiste. Fui y pagué a uno y me dijo que era quiste, y en la última eco me dijeron que no y que era otra cosa, no me explican bien”.

Se dirigió a la dirección del Hospital “le quiero decir que me hagan el estudio de Ecografía Doppler, que traten de ver lo que tengo. Yo tengo derecho como ellos, si esto le pasar a uno de sus hijos y estarían haciendo lo imposible para salvarlos. Le puedo pedir que me den una mano y que hablen conmigo”.