Afirman que se respetan los protocolos para trabajadores del Plus

Ante denuncias anónimas ATE Cutral Co verificó que se respetaran los protocolos de los trabajadores del Plus.

Juan José Saavedra de ATE Cutral Co habló esta mañana con FM Fuego y fue consultado sobre denuncias anónimas que apuntan que los trabajadores del Plus del Municipio de Cutral Co no trabajan bajo protocolos anti-covid.

Saavedra indicó que recibieron denuncias anónimas por personas que no se quisieron identificar y por lo tanto verificaron si se cumplía con el protocolo, “se fue a corroborar como se está trabajando con la gente de barrido, se habló con Micaela Marifil y se pudo ver que en una combi de 16 personas llevan a 8 con los elementos (guantes, barbijos, mamelucos)”.

Saavedra indicó que tratan de dejar de lado este tipo de problemas para centrarse en el bienestar de los trabajadores aunque apuntó que la denuncia pudo ser malintencionada, “nosotros no nos prendemos en esa pero vamos a ir a corroborar, es lo que corresponde para colaborar con las personas”.

También dijo que se descartaron otras denuncias sobre problemas en los trabajadores de limpieza de baños y se abocaron a solucionar problemas de falta de gas en talleres, “tuvimos otra denuncia sobre los baños, hablamos con la secretaria de Henry Torrico y están entregando todos los días elementos de seguridad. Sobre el gas en el sector de Señalización y en la Gomería se detectó que estaban con calefacción con garrafas en la época de las nevadas y no eran suficientes porque son galpones grandes. Se está trabajando en el tema”.

También criticaron a la conducción provincial de ATE por la pasividad ante la falta de cumplimiento de acuerdos del Gobierno de Neuquén, “no se han respetado los acuerdos y el gremio hizo oídos sordos, se deberían pagar las cuotas del IPC y la gente está enojada, es una locura que te paguen en el aguinaldo en cuotas. Antes se hacía paro si no te deban un par de medias y ahora no se puede por la pandemia, pero tampoco podemos cuidarle la espalda al gobierno, el gremio tiene que salir a reclamar”.