IFE, modificaron condiciones para ingresar al beneficio

Las modificaciones dispuestas y anunciadas por el Gobierno Nacional refieren al alcance que tiene el Ingreso Familiar de Emergencia y también a las condiciones para acceder al mismo.

A través de la Resolución 16/2020 se estableció necesario introducir ciertas modificaciones en el anexo original del texto que oficializó la medida a fines de marzo. En el escrito recientemente publicado, el Poder Ejecutivo aclaró que “las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas para recibir el IFE por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2°”.

Otra modificación detallada aplica que “cuando el solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la ANSES sea igual al domicilio de sus padres, el grupo familiar se considerará compuesto por el solicitante y sus padres”.

Una tercera innovación determina que de ahora en más “en todos los casos la Administración Nacional de la Seguridad Social requerirá a la AFIP la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud”.

De manera resumida se indica que los requisitos actuales para acceder al beneficio son ser ciudadano argentino, nativo o por opción, residente en el país o extranjero con una residencia legal no inferior a dos años anteriores a la solicitud. Tener entre 18 y 65 años y no percibir ingresos por: trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado a excepción del persona de casas particulares; trabajo por cuenta propia como monotributista de categoría C o superiores; prestación por desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo; planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Cabe recordar que el lunes pasado comenzó el pago de la tercera cuota del bono de 10 mil pesos.