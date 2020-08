Clubes de Neuquén quieren abrir sus puertas para entrenamientos

Clubes de Fútbol platearon que quieren abrir sus puertas para entrenar y así poder empezar a recaudar. Los de la comarca prefieren esperar.

Ayer se realizó otra reunión de la Liga Lifune con representantes de los Clubes de Fútbol de Neuquén y se analizaron los protocolos que bajaron desde el Consejo Federal.

Se llegó a la conclusión de que no se pueden seguir los protocolos porque se necesitan muchos profesionales que los clubes no tienen y además no pueden abonar los test de Covid porque son caros y el sistema público no está en condiciones de dar respuestas.

Algunos clubes plantearon abrir sus puertas para realizar entrenamientos funcionales sin el objetivo de competir a mediano plazo, y además tener la posibilidad de comenzar a recaudar dinero.

El ministro de Deportes, Luis Sánchez dijo a los clubes que se buscará que se pueda habilitar para que las instituciones puedan abrir y realizar entrenamientos funcionales. Se evaluará el 7 de septiembre si se vuelve con el torneo o se espera hasta el 2021 para ver acción dentro de los campos de juego.