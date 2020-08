Familiares piden que no prejuzguen a acusados del asesinato del policía

La hermana de uno de los detenidos por el caso Nahuelcar afirmó que es inocente y pidió que la sociedad no lo juzgue hasta que la justicia se expida.

Roxana, hermana de Walter Díaz, habló esta mañana en FM Fuego y pidió que no se prejuzgue a los acusados y defendió a su familiar y a Espinoza, el primer detenido por el asesinato de Luis Gabriel Nahuelcar el 1 de enero.

La Mujer dijo que su hermano Walter perdió el trabajo en el Plus Salarial por la detención y afirmó que es inocente “mi hermano es inocente y no lo mató, no es un asesino. Siempre trabajó, ayudaba a su mamá y por eso me atreví a llamar a la radio”.

Además por la cuarentena dijo que no lo pueden ver desde que fue detenido “no pudimos verlo desde que lo detuvieron, solo lo podemos comunicar por teléfono”.

Roxana dijo que entiende a la madre del Cabo Nahuelcar ya que su hijo también fue asesinado y pidió que no se lo juzgue antes de tiempo, “pedimos que dejen de hablar, la entiendo como madre y el dolor no se le va a ir porque hace 4 años que lloro a mi hijo, lo mataron adelante mío y la justicia no hizo nada. Le pido que no siga juzgando, que no siga maldiciendo, que deje todo en las manos de la justicia”.

También defendió a José Luis Espinoza, el primer apuntado por el asesinato del cabo y que fue detenido “cayó el chico Espinoza, lo maltrató la policía, le pegó un tiro y eso duele muchísimo”.

En la actualidad Miguel Ángel Díaz está imputado como autor del delito de homicidio triplemente calificado -porque la víctima es un policía en ejercicio de funciones, por haber actuado con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas- y agravado por el uso de arma de fuego (artículos 80, incisos 2; 6 y 8; 41 bis y 45 del Código Penal). Los otros acusados quedaron imputados de los mismos delitos pero como participes primarios.