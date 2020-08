Pediatra advierte por síntomas de ansiedad en niños y adolescentes

El reconocido doctor Guillermo Bono se refirió, video mediante, a ciertos síntomas detectados en niños y adolescentes y que son consecuencia del encierro y el “nuevo” estilo de vida al que deben amoldarse.

En un claro mensaje, el médico apunta “..en este último tiempo hemos visto pacientes –chicos y adolescentes- con síntomas de ansiedad, de angustia, deprimidos. Y esto no es bueno para ustedes. Entonces acá va mi consejo” anticipó antes de enumerar acciones que podrían resultar en beneficio de la salud de chicos y jóvenes.

Entre las sugerencias señaladas por el doctor Bono se cuentan el mantener una vida ordenada, con horarios establecidos. “Si bien no han tenido clases, están habituados a esta altura del año a levantarse a una determinada hora, almorzar, hacer actividad física, cumplir con las actividades escolares, dormir y volver a empezar un nuevo día. Mi consejo es volver a esa rutina”

Y para lograr el cometido, el medico señala como primer ordenador el desayuno. “Entonces yo les diría que se levanten antes de las 10 de la mañana y desayunen. Esto es así porque esa es la hora en que tienen la mayor cantidad de energía, después de haber reposado toda la noche…”

Pasado el desayuno, Bono sugiere hacer alguna actividad física donde sea y como sea o como se pueda. “se puede hacer actividad física en dos metros cuadrados así que no hay excusas” manifestó.

Luego de esas dos acciones prioritaria indicadas, el pediatra ya si propone el esparcimiento.

En el video, Guillermo Bono también se refirió al momento de contacto con amigos. Este debe darse con todos los recaudos indicados para evitar el contagio de COVID-19. “Cuando se junten con otros no hace falta tocarse, no hace falta el beso, no hace falta el codo. Verse y charlar a una distancia prudencial y con tapabocas”

El video se hizo viral y ha resultado un gran aporte para niños, jóvenes y también padres preocupados por la salud integral de sus hijos.