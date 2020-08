Abuso y Maltrato Infantil: ¿Cómo y dónde denunciarlo?

Si bien el término “ maltrato infantil ” engloba situaciones bien diferentes, todas ellas presentan algunos aspectos en común: a) afectan negativamente en la salud física y/o psicológica de niños y adolescentes; b) ponen en riesgo el desarrollo integral del niño y c) aumentan su intensidad, repercusión y complejidad a medida que la situación se extiende en el tiempo o es más severa.

El maltrato infantil puede desarrollarse en contextos privados o públicos. El maltrato que ocurre en el hogar, denominado maltrato familiar o intrafamiliar, ocurre en el ámbito privado.

Algunas particularidades suelen rodear al fenómeno del maltrato familiar. Entre ellas podemos mencionar:

– La tendencia al ocultamiento de los hechos

– La noción de que se trata de un comportamiento privado e íntimo

– La justificación de eventuales acciones violentas que, bajo el supuesto de constituirse en “medidas correctivas”, se toman por el bien del niño o adolescente.

– La creencia de que ser el padre o tutor da derecho a ejercer la autoridad en forma violenta.

Esta lógica puede llegar a inhibir la intervención de vecinos, familiares o docentes, ya que pueden sentir que es una intromisión en la vida privada de la familia.

La ley es clara al respecto, cualquier vulneración de los derechos de un/a niño/a o adolescente, ocurra en el ámbito público o privado, es un asunto de interés público.

Existen varias clasificaciones en torno al maltrato infantil. Más allá de algunas diferencias, en términos generales se puede afirmar que todas ellas involucran la siguiente tipología.

Maltrato Físico : acción no accidental de algún adulto que provoca daño físico o enfermedad en el/la niño/a o joven, o que lo/a coloca en grave riesgo de padecerlo como consecuencia de alguna negligencia intencionada.

Abandono : situación en la cual las necesidades básicas del/la niño/a o adolescente (alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestimenta, educación, esparcimiento, entre otras) no son atendidas adecuadamente por ningún adulto del grupo que convive con él por motivos diferentes a la pobreza.

Abandono emocional : situación en la que el niño, la niña o el adolescente no recibe el afecto, la estimulación, el apoyo y la protección necesarios para cada estadio de su evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. También se aplica a los casos en los que existe una falta de respuesta por parte de los padres o cuidadores a las expresiones emocionales del niño/a o adolescente (llanto, risa, etc.) o a sus intentos de aproximación o interacción.

Abuso Sexual : cualquier clase de búsqueda y obtención de placer sexual con un/a niño/a o joven por parte de un adulto. No es necesario que exista contacto físico (en forma de penetración o tocamientos) para considerar que existe abuso. Se estipula como abuso también cuando se utiliza al/la niño/a o adolescente como objeto de estimulación sexual. Es decir que abarca el incesto, la violación, la vejación sexual (tocar de manera inapropiada un adulto a un/a niño/a, con o sin ropa, o bien, alentar, forzar o permitir a un niño que toque inapropiadamente a un adulto) y el abuso sexual sin contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, exposición de órganos sexuales a un/a niño/a para obtener gratificación sexual, realización del acto sexual en presencia de un menor, masturbación en presencia de un niño, pornografía, el uso de niños para material pornográfico co, etc.).

Maltrato Emocional : conductas reiteradas de los padres, madres o cuidadores, tales como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas o aislamiento que causen, o puedan causar, deterioro en el desarrollo emocional, social y/o intelectual del niño o la niña. Asimismo, algunas conductas sobreprotectoras que dificultan o impiden que los/as niños/as sean estimulados de acuerdo con sus capacidades o les imposibiliten atender las necesidades propias de su desarrollo.

Síndrome de Munchausen “por poder” (“by proxy”): los padres, madres o cuidadores someten al niño o adolescente a continuas exploraciones médicas, suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando síntomas ficticios o generados de manera activa por el adulto (por ejemplo, mediante la administración de sustancias).

Sustitución de Identidad : debemos agregar, también, aunque no se incluye estrictamente en las categorías típicas de maltrato infantil, a toda forma de sustitución de Identidad. En nuestro país adquirió especial relevancia durante la época de la dictadura militar una modalidad de la Sustitución de Identidad cuando, junto al secuestro de alguno de sus progenitores se implementó con relativa sistematicidad la sustracción de los niños pequeños, y en particular de los bebés nacidos en cautiverio.

Formas raras y graves del maltrato infantil : son cuadros confusos que pueden llevar a suponer que se trata de lesiones accidentales. Ejemplos: quemaduras por microondas y quemaduras por secadores de pelo; intoxicación por sal común (cuyo exceso produce entre otros efectos deshidratación); aspiración de pimienta (oclusión de laringe, tráquea y bronquios; afecta también a esófago y estómago, la mayoría son fatales); síndrome de oreja en coliflor ( golpe en el oído, torcedura vértebras y asfixia).

Explotación laboral o mendicidad : los padres o tutores asignan al niño con carácter obligatorio la realización continuada de trabajos – domésticos o no – que exceden los límites de lo habitual, deberían ser realizados por adultos, interfieren de manera clara en las actividades y necesidades sociales y/o escolares de los niños y, por último son asignadas con el objetivo fundamental de obtener un beneficio económico o similar para los padres o la estructura familiar.

Maltrato institucional : cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos, o bien, derivada de la actuación individual de un profesional que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, de la seguridad, del estado emocional, del bienestar físico o de la correcta maduración del/la niño/a o joven, o que viole sus derechos básicos. Cabe agregar, en relación al maltrato institucional, que el mismo puede acontecer en otros ámbitos que deberían protegerlos como por ejemplo, hospitales, juzgados, clubes, escuelas, iglesias, lugares de entretenimiento.

El maltrato intrafamiliar a niños/as y adolescentes rompe con símbolos muy fuertes de nuestra cultura, entre ellos, la idea de que la familia es un espacio de amor y cuidado para los miembros que la componen y que el maltrato y el abuso no ocurren en familias integradas con padres de buena posición sociocultural. Sin embargo, el maltrato familiar acontece en un porcentaje más elevado de lo que solemos imaginar.

Entendemos la conducta violenta como una forma de relación relativamente estable en la cual alguien con más poder que otro lo agrede física y/o emocionalmente, produciéndole un daño. Quienes la padecen no suelen revelar a sus amigos/as o a su entorno el drama que viven, hasta que el problema está muy avanzado. Pueden sentirse confundidos, avergonzados o culpables y tienden a pensar que sometiéndose o satisfaciendo las exigencias del/la agresor/a, evitarán que vuelva a atacarlos. Con el tiempo, el círculo vicioso de agresión/sometimiento tiende a perpetuarse y cada vez resulta más difícil generar un cambio sin ayuda externa.

DONDE DENUNCIAR SITUACIONES DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL:

DEFENSORIA DERECHOS DEL NIÑO: J. J. Valle 510 y Chubut P.Baja (8322) Cutral Co (0299) 4969697 [email protected]

ORGANO DE APLICACIÓN DE LA LEY 2302: Desarrollo Social de la provincia y de los municipios de Cutral Co (SUBSECRETARIA DE LA MUJER y NIÑEZ) y Plaza Huincul (SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL)

CENAF: Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia Nº 4, ubicada en Roca y San Martín de la Ciudad de Cutral Co teléfono 4967961

FISCALIA : Cutral-Co/ Plaza Huincul teléfonos de contacto 4964697/8 – Dirección: J.J. Valle N° 510 de la Ciudad de Cutral Co.

LINEA CONTRA LAS VIOLENCIAS 148: Funciona las 24 hs del día, los 365 días del año.

