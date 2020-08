Médicos de Huincul demorados en San Martin

Los profesionales no contaban con el permiso de circulación correspondiente como así tampoco con la autorización necesaria para permanecer en la localidad lacustre. Fueron interceptados en un control policial cuando se dirigían al cerro con intenciones de esquiar.

La información fue publicada por un medio de San Martin de los Andes y refiere que, según los datos brindados por el comisario Diego Romero, “los médicos fueron interceptados e identificados en el monumento Roca el día domingo. Manifestaron ser de Plaza Huincul y querían ir al cerro a esquiar”. De acuerdo a lo señalado por el comisario “manifestaron que ellos se consideraban esenciales por la profesión y se les explicó que no, que no había ningún lazo que los justifique en esa localidad”.

“Luego que los profesionales fueran interceptados en la ruta, sin contar con los permisos de circulación, el personal policía retuvo el vehículo en el que viajaban, se les inicio una causa judicial por infracción a la ley 205 y además quedaron en aislamiento por 15 días.

Si bien no trascendió la identidad de los médicos involucrados, desde San Martin de los Andes se confirmó que no pertenecen al sistema de Salud público por lo que se estima se desempeñan en el sector privado.

“La profesión no habilita la circulación, ellos cuando sacaron el permiso habrán puesto que son personal de salud por lo cual hay doble falta, mentir y no cumplir el aislamiento” apuntó un referente judicial a San Martin on line.