Rioseco “La responsabilidad de salidas por DNI será de los comerciantes”

Así lo indicó el intendente José Rioseco, quien consideró que será responsabilidad de los comerciantes, el que los vecinos cumplan con las salidas de compras para abastecimiento los días que correspondan a la terminación de su DNI.

“El comerciante es responsable porque tiene los días que corresponde a cada DNI y no debe permitir el ingreso de un cliente al que no le corresponda día de salida” señaló el jefe comunal de Cutral Co.

En ese mismo contexto Rioseco agregó que “el que se expone a sanciones es el comerciante porque tiene un protocolo que cumplir y esto forma parte de ese protocolo”. Luego advirtió que desde las áreas municipales correspondientes comenzarán a tomar las medidas necesarias para castigar a los dueños de locales que no aporten al cumplimiento de la medida”.