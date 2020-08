Dueños de canchas presentaron protocolos para volver

Presentaron un protocolo a Deportes de Plaza Huincul para volver. Argumentaron que nadie de los municipios se acercó para dialogar por las necesidades del sector.

Patricio Macaya, titular de Súper 8 canchas de fútbol, habló en el programa deportivo de FM Fuego y se refirió a la necesidad que tienen los lugares de alquiler de volver a trabajar.

El empresario señaló que presentaron el protocolo a deportes de Plaza Huincul pero no recibieron respuestas hasta el momento.

El protocolo estipula que se deben dar turnos, que los clientes no pueden usar los vestuarios y deben llegar cambiados a la cancha. Se pueden usar los baños previa desinfección y se desinfectará la pelota y los arcos entre partidos. No se pueden quedar los clientes a tomar bebidas y los mayores de 60 años no tienen permitido disputar los partidos.

Por otro lado se mostró molesto ya que nadie del municipio se acercó al lugar para ver las necesidades que tienen como empresarios y vecinos, “por la cancha pasaron concejales, gente amiga, y que hoy están en el poder y nadie te viene a decir ¿qué necesitan, pueden seguir aguantando?”.

Además declaró que no tienen ingresos pero si gastos, “a nosotros nos cobran proporcionalmente la luz, de 35 mil pagamos 28 mil pesos, te cobran una boleta de gas 17 mil pesos y se complica. Nosotros esperamos la habilitación pero cuesta mucho mantener la infraestructura”.