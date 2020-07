Fiscal recomienda que víctimas de violencia de género estén armadas

En FM Fuego el Fiscal general de la comarca declaró que la violencia de los femicidas solo termina con la muerte.

Esta mañana habló el fiscal general de la comarca, Santiago Terán, y fue consultados sobre los casos de trata de mujeres y violencia de género.

Señaló que en la fiscalía no tiene a cargo los casos de trata sino que eso depende de la justicia Federal. De todas maneras consideró que la justicia federal no actuó bien ante casos pasados en donde no fueron a fondo con locales comerciales que tenían chicas trabajando que podrían haber estado declarando bajo amenaza.

Con respecto a la violencia de género y lo lento que puede actuar la policía, el fiscal señaló que las mujeres deben denunciar siempre las agresiones de la pareja para que la justicia pueda actuar en consecuencia.

Acerca de los femicidios, el fiscal fue tajante y afirmó que cuando un hombre decide matar solo “lo puede detener un tiro en la cabeza”, y agregó que las mujeres víctimas deben estar armadas para defenderse. “A un tipo que le metés clausura, restricción de acercamiento y el tipo sigue jodiendo y va a seguir. Las casas refugios son soluciones momentáneas, la policía no tiene recursos para cuidar a una mujer toda la vida”.

Señaló que no hay proyectos ni medidas para permitir esto y reiteró “se debe permitir la portación de arma de fuego a mujeres víctimas de violencia machista”.