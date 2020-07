Giane a un año de la medalla más importante

El día de ayer se cumplió 1 años de la medalla de Plata que ganó Giane Espedale con la Sub 14 de Argentina.

Hace un año la comarca petrolera festejaba ya que se escribió de una de las páginas más lindas de la historia del deporte local, Gianella Espedale ganaba la medalla de Plata con la Selección Argentina en Ecuador.

El equipo jugó un gran básquet y solo cayó en la final contra Brasil, pero al día de hoy la medalla de Plaza toma más relevancia.

La jugadora habló con FM Fuego en la noche de ayer y recordó, “al principio no me daba cuenta de lo que había logrado, pero en esta cuarentena hice un montón de cosas y me puse a pensar lo que había hecho lo que paspo con la selección y me agarra nostalgia”.

Giane manifestó que se mantiene entrenando a pesar de que desde el club no le bajaron ejercicios, “hablé con el preparador físico de la selección para que me pase ejercicios y bajé otros de internet para mantenerme en movimiento”.

El 2019 fue genial para la joven de 14 años que ganó con Argentina, ganó medallas con Neuquén y torneos con Centro Español. Además se quedó con el Pehuén de Plata en Básquet como la mejor del año.

Por todo esto contó que recibió ofertas para jugar en México, Italia y también la contactaron de una universidad de Estados Unidos, pero por un cuestión de edad tuvo que declinar las ofertas.