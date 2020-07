El violento asesinato del ex policía tomó infame notoriedad nacional

Por los detalles y la saña, el homicidio del ex policía tomó repercusión en los medios nacionales.

El pasado jueves fue asesinado el ex policía de 31 años Juan Horacio Panitrul, y por la violencia del crimen los medios nacionales se hicieron eco de la noticia.

Según la autopsia el hombre perdió la vida por golpes en la cabeza, pero también recibió más de 230 puñaladas y también el cuerpo sufrió mutilaciones.

Por el crimen dos sujetos están detenidos y se les otorgó 6 meses de prisión preventiva porque se confirmó peligro de fuga y de entorpecimiento de investigación.

Distintos medios nacionales y periodistas especializados en policiales se hicieron eco del crimen de Panitrul, sobre todo por los macabros detalles que se dieron a conocer luego de la autopsia.

El fiscal Gastón Liotard declaró a medios regionales “Son puñaladas en todo el cuerpo con mutilaciones varias. Testículos, pene, tetillas, lengua, un dedo, la nariz y una oreja que se la dejaron adentro del vientre. Cuesta encontrar un adjetivo para graficar todo esto”.

Por la gran cantidad de cortes en el rostro no se pudo identificar a la víctima hasta que después se logró determinar que se trataba de Juan Horacio Panitrul, ex policía que llegó a Cutral Co por trabajo.