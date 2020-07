Petro Básquet: “Hay que esperar”

Simón Jalil, presidente de Petrolero indicó que confían que llegarán los aportes de Provincia que se adeudan para sacar el libre de deuda y pagarle a los jugadores.

El presidente de Petrolero Argentino, Simón Jalil, habló con FM Fuego sobre la deuda que se mantiene con los jugadores que participaron en la última Liga Argentina.

Desde el Club apuntan que no pueden saldar todas las deudas ya que el gobierno provincial prometió aportes y desde septiembre del 2019 solo ha entregado un 10 % de lo comprometido.

Antes los rumores de la posible desafectación de Petrolero de la Liga Argentina Simón Jalil habló y señaló que confían en que los aportes de Provincia llegarán, “estamos a la espera, confiamos en que la plata va a llegar, no quedan dudas que tarde o temprano la ayuda va a llegar. Somos agradecidos de que nos hayan posibilitado participar de estos torneos anteriormente”.

El presidente de la institución afirmó que no se puede hablar de una desafectación o del equipo para la próxima temporada hasta no solucionar lo de la Liga 2019/20 “Hasta que no se terminen de solucionar los problemas de la anterior temporada, no se puede pensar adelante, no podes estar programando, hay que analizarlo seriamente como se va a llevar adelante”.

Por otro lado apunto que es difícil llevar adelante una Liga Argentina sin el apoyo económico del Gobierno de Neuquén, “si no tenés el apoyo de la provincia ni nosotros ni ningún club de Neuquén puede participar de este tipo de competencias, el mayor sponsor ha sido la provincia en los otros torneos que jugamos”.

Jalil dijo que están cerca de solucionar la situación del brasilero RodGoncálvez, hombre que tiene a su esposa embarazada y que no quiere dejar el país hasta que le solucionen toda la deuda, “estamos tratando de arreglar para que el brasilero se vaya en estos días, según me comentaron los muchachos, estaban tratando de solucionar este tema y después esperaremos, tenemos la palabra del Ministro de Deportes Luis Sánchez de que esto se solucionará”.