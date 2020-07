Se derrumbó su casa por la nieve y solicita ayuda

Una mujer que vive en una casa de adobe con sus dos hijas requiere ayuda hace 5 años y no la obtiene. Busca ayuda para levantar algo nuevo en el mismo terreno.

Gladys Acuña vive con sus hijas de 4 y 7 años en una casa antigua de adobe que pertenecía a su abuela.

Por las lluvias y la nieve que cayó ayer la construcción de adobe terminó de desmoronarse y la mujer tuvo que ir a la casa de la abuela de sus niñas ya que es peligroso permanecer en el lugar.

La mujer dijo que la vivienda era de su abuela que falleció, entró en sucesión y sus tíos la dejaron vivir allí.

Manifestó a Fuego24 que desde hace más de 5 años pide ayuda del municipio y no le dieron mayores respuestas, “vino gente a mirar la casa hace dos años, dijeron que no se podía a arreglar ya que debe ser tirada abajo y hacer algo nuevo, pero fue al municipio y no me recibieron más”.

Ahora está buscando hacer una casa nueva en el mismo terreno y no cuenta con trabajo fijo, por lo que requiere ayuda de materiales. Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 2995807624.