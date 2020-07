Heridos de bala y arma blanca el fin de semana

Se registraron diferentes hechos en Cutral Co y Plaza Huincul que no estarían relacionados. En los tres casos no realizaron las denuncias para evitar que interceda la policía.



El fin de semana la policía lidió con tres casos de personas heridas en hechos violentos y con víctimas que no quisieron dar intervención a la justicia.

El primero se registró ayer a las 5.10 de la madrugada en la calle Goyeneche en donde un sujeto de 23 años terminó lesionado de arma de fuego. La policía acudió al lugar y el herido afirmó que le golpearon la puerta y al abrir un sujeto le disparó en el pecho con un arma de fabricación casera provocándole heridas que no revistieron mayor gravedad.

El sujeto dijo que fueron dos personas del ambiente delictivo, pero se resistió a la intervención de salud y no realizó denuncia. Los autores estarían identificados.

El día de ayer a las 6.30 de la madrugada el personal policial fue convocado a la calle Chaco al final de Plaza Huincul por la existencia de un hombre herido. Se trató de un sujeto que presentó una herida de arma blanca, que reconoció a los agresores y tampoco quiso hacer la denuncia.

Tenía cortes en el tabique y en una de sus cejas, recibió puntos pero sus heridas no fueron de gravedad.

En la tarde de ayer un sujeto indicó que caminaba por los bloques C3 Y C13 del General Belgrano cuando sintió un estruendo y luego cayó al piso. El hombre de 28 años que pertenece al ambiente delictivo recibió un disparo en el glúteo y tampoco hizo la denuncia.

En el ambiente delictivo existe un código de no denunciar las agresiones de arma para no dar intervención a la policía y así definir las cuestiones de manera violenta y por mano propia. Por eso se piensa que ninguna de las tres víctimas realizó la denuncia.