Secuestraron armas en el Aeroparque

Por una causa de abuso de arma secuestraron un revolver y una “tumbera” desarmada en el barrio Aeroparque de Cutral Co.

La Policía de Neuquén informó que esta mañana se realizó un allanamiento en el Barrio Aeroparque de Cutral Co por una investigación de abuso de arma.

En la vivienda los efectivos hallaron un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con 8 cartuchos y un arma de fuego de fabricación casera desarmada. Además, incautaron 2 cartuchos calibre 16 y cuatro calibre 22.

Todo lo secuestrado fue trasladado a Sede Policial y puesto a disposición de la Justicia.

De la exitosa diligencia judicial, participó además personal policial dependiente de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co, División Comando Radioeléctrico Cutral Co – Plaza Huincul, CENAF 4° de Cutral Co, Criminalística y el Grupo Especial GEOP.