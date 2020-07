Camioneros varados en la comarca esperan pasar a Chile

Por las inclemencias del tiempo los camioneros de diferentes puntos del país no pueden pasar a Chile y esperan en la comarca. Señalaron que en otras provincias no los dejan bajarse.

Los pasos internacionales están cerrados por la acumulación de nieve y por eso muchos camioneros esperan en Las Lajas y también en las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul.

Hay camiones provenientes de Mendoza, La Rioja, Chile entre otros puntos y esperan que sean habilitados los pasos para entregar alimentos y otros productos al vecino país.

Uno de los transportistas que reside en Mendoza agradeció la atención que tienen de las autoridades de Cutral Co y Plaza Huincul ya que están hace dos días y les acercan viandas de comida y les facilitaron baños químicos.

Por otro lado diferenció el trato recibido aquí con los recibidos en otros lados como en la Rioja, “Nos precintaron las puertas para que no nos bajemos desde que entramos a la provincia hasta que salgamos. Pero somos personas, si nos descomponemos, si se nos rompe el camión como hacemos”.