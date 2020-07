Diego Salazar: “Se extraña todo”

El volante de Alianza habló de cómo lo trata la cuarentena, de cómo es entrenar en casa y lo que se extrañan los entrenamientos.

Diego Salazar es uno de los referentes de Alianza de Cutral Co y habló con FM Fuego de como lo trata la cuarentena como jugador y como trabajador independiente que es.

El volante realiza trabajos particulares y dijo que las primeras semanas estuvo parado hasta poder volver a sus labores, “trabajo particular y cuando arranque no paré, gracias a dios no me puedo quejar”.

Alianza fue de menor en el Regional Amateur y el inicio de la pandemia lo agarró en 2da ronda perdiendo contra Independiente. Diego manifestó que el equipo estaba tomando el vuelo, “fuimos de menor a mayor y sabíamos que iba a ser así por no conocer a los compañeros, nos estábamos sintiendo bien con el trabajo del profe (Gustavo Rivas) y que se termine así el torneo es raro. Teníamos para crecer bastante y se terminó y eso te hace empezar de cero y es complicado”.

El equipo se mantuvo entrenando de manera individual con trabajos que el preparador físico diagramó y que renueva todos los lunes.

De todas maneras el futbolista señaló que no es lo mismo entrenar en casa, “cuesta porque los espacios no son los mismos, no tenés los mismos elementos. El profe mandaba a hacer con algún peso específico y teníamos que ver. Nosotros usamos mucho el gimnasio, es mentira que te pode duro, hay pesos para ciertos ejercicios y eso nos ayuda, y se tuvo que improvisar. Cuesta en todo sentido, por la motivación, el tiempo, en no estar con los compañeros, por no tener la pelota también”.

También Diego señaló que se echa de menos el día a día en el Club con sus compañeros, “se extraña todo, los mates, las charlas, es un día a día y creo que es lo que más extraña el jugador porque el club es una familia. Tomar antes, las charlas de todos los días, hasta los que vienen de mal humor, porque el vestuario les cambia el día”.