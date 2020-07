La familia de la mujer fallecida apuntó contra los médicos

La mujer estuvo internada, le dieron el alta y volvió al hospital por una Neumonía aguda. Después de que falleció le detectaron Covid 19.

El sábado murió una mujer de 80 años que tenía un cuadro de neumonía y que después se detectó que además tenía Covid 19.

Su hijo, Marcelo comentó “Nosotros estamos tristes, porque nos enteramos después camino al cementerio que tenía Covid 19”.

Además recalcó que no se hizo un velatorio ya que el protocolo no lo permite, ni tampoco una gran cantidad de personas se acercó al cementerio.

El hombre apuntó que su madre pasó varios hisopados que no arrojaron que tenía Covid 19 cuando se inició su tratamiento médico.

Relató que la mujer de 80 años tenía una patología del corazón que venía desde hace tiempo y además le empezó a costar respirar y dormir bien. Después de ver a varios médicos se le detectó una neumonía.

Trataron de atenderla en su casa ya que no querían llevar al Hospital por miedo a contagios “la llevamos a casa, le pusimos las herramientas para tenerla en casa 7 u 8 días y a mi mamá se le empezó a complicar la patología y decidimos internarla”.

El 22 le hicieron un hisopado cuando la internaron en el hospital que dio negativo y recalcaron que su cuadro era de neumonía. Quedó internada y aislada y a la familia le daban los partes por teléfono.

El hombre indicó que el 1 de julio le dieron el alta a la mujer a pesar de que se sentía mal, “la veo a mi mamá y me dijo que no se sentía bien y me dan un informe que dice que es negativo en Coronavirus”.

Una vez en la casa la mujer no se sintió mejor y fue atendida con oxígeno hasta que fue nuevamente internada y el 4 a la madrugada perdió la vida.

Le hacen otra vez el hisopado el 3 de Julio y a la familia le avisan que dio positivo una vez que estaban marchando al cementerio.

El hombre apuntó contra la profesional que atendió a su madre “La Dra le da de alta y si ya tenía el Covid ahí nosotros podríamos estar contagiados. Es un mal paso que hizo la Dra que le dio el alta incumpliendo lo que dice la OMS”.

Por otro lado se contó que tuvieron que avisar a compañeros de trabajo, amigos y familiares que se auto aíslen “tuvimos que hacer el hisopado, estamos esperando para hoy o mañana los resultados”.