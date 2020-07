Trabajadores del EPAS protestan por el pago del aguinaldo en cuotas

Trabajadores del EPAS se manifiestan en la Copa del Parque Oeste contra el pago escalonado del aguinaldo, del IPC nuevos ingresos y por condiciones de trabajo.

Esta mañana los trabajadores del EPAS realizaron una medida de fuerza en las puertas de la copa que está en el Parque Oeste.

Reclaman por el no pago escalonado del aguinaldo, el aumento por el IPC, Por la compensación especial por trabajo esencial, ingreso de personal en sectores críticos y por menores condiciones laborales (entrega de ropa, pases, concursos, bonificaciones y carrera administrativa).

Carlos Cuneo, delegado local señaló que el aguinaldo no debe ser pagado en cuotas, “es algo ganado, debe ser abonado en una sola cuota, este gobierno nos quiere hacer pagar la crisis a los trabajadores y no estamos de acuerdo”.

Además aclararon que por la medida de fuerza no dejaron de prestar servicios la comunidad, “

no hay servicios resentidos, porque todos estamos en nuestros lugares de trabajo, es un quite de colaboración para visibilizar los problemas”.

Por otro lado apuntó contra el ente de Agua por falta de inversión “pasan años sin reparaciones de las bombas que toman agua del río porque no hay respuestas y eso lo debe saber la gente, cuando aumente el consumo de agua en octubre y septiembre eso se va a notar”.