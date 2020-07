Gerez defendió la extensión de las prisiones preventivas en Pandemia

El día de hoy en el micro del abogado Omar Pérez en FM Fuego, habló el Jefe de fiscales de Neuquén, José Gerez.

El representante del Ministerio Publico Fiscal defendió el proyecto que se convirtió en ley para extender el plazo de las prisiones preventivas que se vencían durante la pandemia y dijo que es mentira que es ilegal o anti-constitucional.

Gerez manifestó que en la cuarentena se encontraron con un problema de que, se caigan los juicios graves ya que el Código regula que al cumplirse un año de la prisión preventiva se establece que las personas que están imputadas por hechos graves pueden quedar libres.

La justicia Neuquina hace estos juicios en un año y nunca se venció una prisión preventiva, pero en el contexto de la pandemia se necesitó una prorroga ya que en libertad los imputados pueden entorpecer el proceso, “ésta persona además en su comportamiento va a perjudicar la investigación con amenazas testigos o con peligro de fuga”.

Agregó que esto fue necesario ya que tampoco se podían realizar los juicios en medio de la pandemia por correr el riesgo de no hacerlo con todas las garantías, “evidentemente hay actividades que no se pueden desarrollar por normalidad y no es culpa del Estado o de la justicia, tenemos una situación de pandemia y actividades que no se pueden hacer con normalidad porque está en riesgo la realización o la efectividad”.

Gerez detalló que en un juicio en estas condiciones puede ser perjudicial, “se corre con el riesgo que un testigo no vaya, que el testigo más importante no vaya porque es del grupo de riesgo, que el imputado se sienta mal y evidencie algún síntoma y pueden pasar un montón de cuestiones que pueden hacer fracasar un juicio grave”.