Huinculense fue agredida en Córdoba por defender la bandera de la diversidad

El domingo recibió un cadenazo por un sujeto que no permitía el izamiento de la bandera de la Diversidad.

Romina Orellano, es nacida en Plaza Huincul y radicada en Córdoba, el domingo fue protagonista de una brutal agresión por parte de un hombre que le dio un cadenazo en la cabeza.

En la semana del respeto por la diversidad sexual el intendente de Córdoba dispuso el izamiento de la bandera de la diversidad. Romina manifestó que el mástil utilizado no tenía ninguna bandera argentina “el viernes el intendente pone en un mástil la bandera de la diversidad, a la tarde veteranos de Malvinas bajan la bandera y la prenden fuego. El sábado hay incidentes y el domingo que es el día que se presentan otra vez nos sacamos una foto para bajar los ánimos. Pero a la tarde presentan y dicen hacer una defensa de la patria”.

Orellano aclaró que no son todos Veteranos de Malvinas sino que forman parte de grupos de derecha y anti-derechos.

Relató que el domingo quisieron hacer un abrazo simbólico pero los grupos exaltados fueron a protestar y solo habían 5 efectivos policiales, “me pongo junto con los policías para contenerlos, me pegaban patadas y nos amenazaban. Un tipo sacó una cadena y me pegó en la cabeza, vi que no tenía sangre y lo apunté y no lo agarró nadie. Fue muy doloroso,tenía miedo de que tuvieran armas”. Agregó que el sujeto la amenazó de muerte y que cuando los demás empezaron a filmarlo, los desafíaba.

Más tarde no pudo hacer la denuncia, “fue doloso ir a denunciar y que no me la tomen. No me dieron prioridad y ellos del sector anti-derechos iban a denunciar robos y que le den prioridad fue muy triste”.

La mujer de la comarca señaló que quedó con mucha bronca, tristeza y asustada, “son capaces de cualquier cosa, te sacan una cadena y son capaces de sacar otras cosas. Estoy nerviosa, por momentos lloro sola, recién hoy entendí lo que pasó”.

Con respecto a su salud, manifestó que son más las secuelas psicológica que las físicas “la semana que viene debo hacerme una tomografía, no tuve pérdida de conocimiento y solo tuve chichones, me preocupa más mi situación psicológica”.

Por otro lado dijo que a movida de los otros sectores fue contra la diversidad, y que la defensa que dicen hacer de la patria es una mentira, “hay un montón de mástiles vacíos en Córdoba y no van a poner la bandera argentina”.