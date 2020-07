Dos intervenciones por violencia de género

Ayer dos sujetos fueron detenidos luego de agredir a sus ex parejas en casos distintos. Quedaron con medidas cautelares para impedir el acercamiento.

Ariel Pereyra de la Dirección de Seguridad Interior de Cutral Co detalló que el día de ayer intervinieron en dos casos de violencia de género.

A las 22.40 un sujeto de 45 años alcanzó a agredir a su ex pareja en el barrio Zani en la calle Perniseck. La mujer denunció y llamó a la policía ya que el sujeto fue a la casa y la agredió en la cabeza y el rostro, por lo que se solicitó la presencia de la ambulancia.

Cuando la policía patrullaba la zona dio con el sujeto que quedó detenido y luego liberado, ligado a la causa de violencia de género y con una medida cautelar de no acercamiento a la víctima.

En otro caso que también se dio el día de ayer en el General Belgrano, un sujeto fue al lugar a agredir a su ex y al no poder realizarlo rompió ventanas de la casa. Cuando llegó la policía el sujeto no estaba, pero luego ya en la madrugada de hoy volvió a intentar agredir a su ex y la policía pudo detenerlo.

El sujeto fue detenido y más tarde liberado ligado a la causa y con una medida de restricción de acercamiento.