La paciente contagiada en el ADOS fue dada de alta

La mujer de la tercera edad se contagió luego de ser operada en ADOS, ya fue dada de alta y está en su casa.

La primera mujer de Cutral Co que se contagió de Covid 19 en el rebrote del ADOS, fue dada de alta.

La hija de la paciente se comunicó con la radio y contó que “Mi madre está bien en su casa, ayer la trajeron y esta de alta”.

Por otro lado dijo que la pasaron muy mal porque dieron a conocer sus datos en las redes sociales y se sintieron amenazados, “la gente es muy mala, en el Facebook dieron nombre y apellido, no sé quehacer porque es la primera vez que pasa algo así”. Agregó que sienten impotencia, “estamos cansados de escuchar cosas que no son, no se con quién tenemos que hablar, estamos aislados no podemos hacer nada”.

La mujer también apuntó a los integrantes de salud por el contagio de su madre, “fue un manoseo de los médicos porque ella se contagió en el ADOS, fue por un problema de vesícula, la operaron dos veces y la llevaron y la trajeron a Neuquén dos veces”.

También por el rebrote de ADOS se contagió la nieta de la mujer que podría tener el alta el martes 30 “esperamos recuperarnos y salir delante como familia”.