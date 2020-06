Vecinos piden atención personal en Camuzzi

La atención virtual ofrecida por empresas prestatarias de servicios resulta de difícil acceso para algunos vecinos que no cuentan con medios electrónicos o conocimientos suficientes para concretar trámites de manera on line.

Diversos reclamos fueron recibidos en la producción de esta radio respecto a la falta de atención personal en oficinas de Camuzzi. “La tecnología me supera” manifestó una mujer que teme por que procedan al corte del servicio en su domicilio por la falta de pago. Es que según refirió la mujer, no llegan las facturas a su casa y no tiene forma de acceder a ellas porque desconoce como hacerlo por la página web.

“En la puerta de la oficina hay dos teléfonos celulares, pero me he cansado de llamar y nunca los atienden o están apagados” aclaró la vecina preocupada. Luego propuso “yo creo que tendría que haber aunque sea una persona que atienda a los que no sabemos usar internet”.

Ante la preocupación por la posibilidad de corte del servicio, la mujer anticipó que se acercaría a oficinas de Defensa al Consumidor para intentar resolver el problema.