Defendió a su marido que está detenido y cargó contra la ex

La esposa del hombre detenido acusado de apuñalar a su hijo dio su versión de los hechos y señaló que la ex es violenta.

El fin de semana un sujeto quedó detenido luego de apuñalar a su hijo en una gresca familiar.

La esposa del detenido dio su versión de los hechos y señaló que todo ocurrió porque la hija que tiene en común con la denunciante asistió al cumpleaños de su hermano (que fue herido de arma blanca en la ingle).

La mujer dijo que la fueron a buscar a la medianoche y no estaba y ahí inició todo, “no es como lo dice ella, mi marido fue a buscar a su hija y el muchacho ya salió alterado y lo atacó, le pegó un cabezazo, una trompada y ahí se trenzaron”.

Además aseveró que su pareja no hirió al menor de 16 años, “se mataron a piñas, yo nunca vi que lo apuñalara, duró un rato la pelea y la madre miraba por la ventana y no hacía nada. Yo no me quise bajar porque a mi también me tiene amenazada”.

El sujeto fue detenido un día después por la policía y la mujer afirmó que cuando se presentaron a la justicia a la madrugada no les quisieron tomar la denuncia, “nosotros cuando pasó eso se fue y se presentó a la Comisaría 14 y nos mandaron a la vuelta (Comisaría de la Niñez, adolescente y familia) y estuvo charlando con el Comisario y la oficial que estaba ahí, nunca le hicieron el escrito”.

Añadió que en la otra familia viven en un contexto de violencia, “Tengo todas las denuncias que hicieron y de lo que pasaron en la casa de la madre”.

También manifestó que su pareja nunca atacó a su ex, “en ningún momento mi marido atacó a la madre, es más ella agarró a patadas el auto y yo estaba con mi nene en el interior”.