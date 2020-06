Médicos pidieron no relajarse en torno al Covid

El Colegio de Médicos de la comarca sacó un comunicado para advertir a la población sobre los riegos de relajarse en torno a la Pandemia de Covid 19.

El Colegio de Profesionales del Arte de Curar de la comarca sacó un comunicado para concientizar a la población.

El mensaje fue simple y apuntaron que si la población se relaja, los casos se van a multiplicar el y el sistema de salud va a colapsar.

Guillermo Bono, presidente del colegio hizo hincapié en respetar pautas básicas “entre todos tenemos que entender si nosotros no respetamos 3 0 4 medidas, como el distanciamiento social, utilizar el barbijo, y lavarnos las manos esto puede pasar a mayores”.

El profesional de la salud puso de ejemplo lo que ocurre en Chile “hay que enfrentar la enfermedad, no desaparece y esto no es mentira, no es un invento, al otro lado de la cordillera miren lo que pasa, lo que ocurre con las ciudades en donde no se toman medidas restrictivas y la población no hace caso a las medidas”

Bono pidió a la población que no se relaje con los cuidados, “a medida que se flexibiliza la cuarentena, nosotros nos relajamos y es peor, ustedes lo han visto estos domingos que han sido con mayor movimiento. ¿Si está prohibido porque lo hacemos?, si hay movimiento hay probabilidad de contagio”.

También fue consultado con respecto a la deuda del ISSN a los colegios médicos y señaló que se pagó todo febrero y marzo y esperan empezar a trabajar con normalidad.

El comunicado del COPAC

*NO PODEMOS RELAJARNOS AHORA*

Tal vez es cuestión de horas hasta que se visualice que esta pandemia de Covid-19 *es grave*.

Seamos responsables.

Mantengamos la distancia con el otro de 2 metros *siempre y en todo lugar*.

Usemos siempre el *barbijo*.

Lavemos nuestras manos *frecuentemente* con agua y jabón.

En los próximos días estaremos hablando de la multiplicación de los infectados, también de los muertos.

Entonces: *¿alcanzarán las camas?* *¿los respiradores?* *¿tendremos los recursos humanos y materiales?*

Si nos *RELAJAMOS*, la respuesta es *contundente*: *NO*

*Seamos responsables*