Mujer reclama seguridad, su ex hirió a su hijo de arma blanca

El fin de semana un hombre de 34 años quiso molestar a su ex e hirió a su propio hijo que salió en defensa de su madre.

La policía informó que este fin de semana se produjo un hecho de violencia de género ya que un sujeto intentó ingresar a la casa de su ex, una mujer de 37 años.

El hijo de 16 años y un amigo salieron en defensa de la mujer y se trenzaron en lucha con el hombre de 34 años que terminó hiriendo a su hijo en la ingle.

El menor fue trasladado al Hospital en donde fue internado y permaneció en observación. El sujeto agresor se dio a la fuga.

El domingo a las 22 la policía dio con el agresor en un patrullaje y logró detenerlo y permanece detenido en una comisaria se tramitan las acciones por la ley 2785 de violencia de género.

La Mujer habló con el móvil de FM Fuego señaló que tiene problemas desde los 19 años y pidió protección “no es la primera vez que lo hace, pero ya llegó al extremo de lastimar a su hijo. Ya estuvo detenido, tuve desfiguración de rostro porque me seguía y me molestaba en donde me veía”.

La mujer dijo que el hombre llegó con intenciones violentas, “el ya venía con el cuchillo, ya tenía en su cabeza matarme a mi”.