Un sujeto quedó detenido por encerrar y golpear a su ex

Un hombre de 20 años quedó imputado por lesiones a su ex luego de encerrarla y golpearla. La policía lo detuvo y ahora no puede acercarse a al joven.

La policía concurrió a una casa de la calle Rivadavia por el llamado de vecinos el día lunes, pero los que moraban allí no recibieron la ayuda de los oficiales.

Los vecinos llamaron nuevamente el día martes y esta vez la joven de 19 años señaló que estaba en la casa encerrada ya que el sujeto había cerrado la reja con candado.

La Chica pudo obtener la llave y se la arrojó a los policías que abrieron la puerta y detuvieron al sujeto y lo llevaron a la Comisaría 14 en donde se le inicia una causa de lesiones y amenazas, Las lesiones fueron constadas por personal médico policial y el sujeto quedó detenido hasta ayer.

El día de ayer se lo trasladó a Fiscalía en donde se le formularon cargos y luego recuperó su libertad pero ligado a medidas cautelares de no acercamiento a la chica.

También destacaron que la policía será la encargada de verificar que el sujeto cumpla la restricción de acercamiento y que ya no son más pareja, sino que el sujeto es el ex novio y no existe convivencia.